「痩せたら可愛い」そんな言葉に対し、逆に“23kg太った写真”を投稿。この異色のビフォーアフターが、Xで約870万インプレッションを記録し、大きな話題を呼んだ藤田シオンさん。本人を直撃すると、「痩せ信仰が多くの人を苦しめているんです」と話す。その背景にある、意外な過去と今後の展望とは!?（記事は全2回の2回目） ◆生きるためにグラビアを始めたが… 藤田さんは、過去には地下アイドルとして活動。その後はグラビア、ラ