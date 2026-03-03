3月は「自殺対策強化月間」に指定されている。年度末というこの時期は、公私ともに環境変化が重なり、本人が気づかないうちにストレスが積み上がっていく。前編では、そうしたストレスがどのように心身に現れ、どんなサインを経て休職に至るのかを見てきた。では、部下を持つ立場の人間は何ができるのか。「様子がおかしい」と気づいたとき、上司としてどう声をかければいいのか。多くの人が「何かしてあげたい」と思うだろう。し