【カイロ、バンコク共同】サウジアラビアのメディアは2日、同国で攻撃を受けた石油関連施設が一部停止したと報じた。カタールメディアも2日、攻撃に関連し、液化天然ガス（LNG）の生産が止まったと伝えた。イランが米国やイスラエルに対抗するため、地域の混乱を狙ってエネルギー施設を標的にした可能性がある。被害の規模が大きかったりエネルギー関連施設への攻撃が繰り返されたりすれば経済的に大きな影響が出る恐れがある