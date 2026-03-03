八王子〜新宿間の差は207円にJR東日本が2026年3月14日のダイヤ改正とともに、運賃改定を行います。これに先立ち、競合する京王電鉄が「安いのも、京王。」とのキャッチコピーで、運賃の安さをアピールする特設サイトを開設しました。 【え、こんなに差が!?】これがJRと京王の運賃差です（画像）従来、京王は新宿〜八王子間や新宿〜高尾間などで中央線と並行しています。ウェブサイトでは、こうした区間ごとの運賃をアピールし