新年度予算案をめぐり年度内の成立を目指す与党は、衆議院の予算委員会での質疑を来週13日に終局することを提案しました。野党は強く反発し、折り合っていません。【映像】自民・齋藤健議員のコメント自民・齋藤健衆議院議員「今回、異例の解散総選挙となりましたが、やはり議会人としては予算の年度内成立に力を尽くすというのは責務ではないかと」2日の予算委員会理事会で与党側は、4日から3日間の省庁別の審査を提案しまし