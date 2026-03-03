水戸市でネイリストの女性が殺害された事件で、女性の車に位置情報がわかる発信機を取り付けるなどストーカー行為をしたとして、男が再逮捕されました。【映像】ストーカー行為で再逮捕された大内容疑者大内拓実容疑者（28）は去年12月、水戸市内のアパートで元交際相手の小松本遥さん（31）の車に位置情報がわかる発信機をつけるなどストーカー行為をした疑いが持たれています。警察によりますと、大内容疑者は去年の大晦日