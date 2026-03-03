日本人には馴染み深い海苔が、思わぬ形で“お菓子”として誕生しました。その名も「ノリマキ うま塩味／濃い梅味」。ノーベル製菓株式会社が、3月16日から全国で販売開始します。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】「ノリマキ」の特徴は、海苔を素材にしたお菓子の中ではめずらしい“ロール形状”と、“バリバリッ”という食感。海苔本来の味わいを活かしつつ、ロール状にした海苔を“丸かじりする”という新し