勉強中、仕事中のちょっとした息抜きになる「ひらがなクイズ」！今回のキーワードは、南国の開放感と日常の風景が混ざり合った単語がずらり。憧れの旅行先から、家の片隅にある場所、そして別れ際の情緒ある言葉まで、奥行きのあるラインナアップで構成しました。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□なわ□□あいもの□□□□みやげヒント：日本の南の島といえば？答えを見る↓