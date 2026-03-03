日産中国向けBEV「N7」、249.9万円からの特別仕様車が登場日産が中国で販売しているBEV「N7」に新モデルが登場しました。いったいどのようなクルマなのでしょうか。【画像】超かっこいい！ これが「新型セダン」です、画像を見る！（30枚以上）日産 N7は2025年4月に発売されたBEVで、現在は中国のみで販売されています。開発は以前から製造と販売において合弁を組んでいた「東風汽車」と進められましたが、N7自体は既存車