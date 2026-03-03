パッティングこそプロのマネを大いにすべき！ プロのマネは大いにすべき 私が知っている限り、パッティングに関しては、プロのマネをしているアマチュアゴルファーは非常に少ないようです。本来、パッティングはゴルフのスイング(ストローク)において最もマネをしやすいのに、なぜ取り入