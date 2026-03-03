トップは意図的に作るものでなく自然にできるもの！？ クラブの慣性モーメントに連れて行ってもらうトップを目指す トップは意図的に作るものでなく自然にできるものですが、キープレフトのトップは比較的フラットになります。前頁でお話しした要領でバックスイングでき