玄関の次はトイレが大切！「金運アップ」や「散財を防ぐ」方位別カラーとは トイレは玄関の次に金運アップに大切な場所 トイレは玄関の次に金運アップに大切な場所。トイレの方位別のラッキーカラーを上手にとり入れましょう。北側のトイレは「隠」を弱め、「陽」を高める「ピンク、ホワイト、ゴールド」、南側なら「陽」のエネルギーを活かす「オレンジ、グリーン、アイボリー」、東