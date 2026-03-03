東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値183.97高値184.69安値183.30 186.06ハイブレイク 185.38抵抗2 184.67抵抗1 183.99ピボット 183.28支持1 182.60支持2 181.89ローブレイク ポンド円 終値211.06高値211.38安値209.12 214.18ハイブレイク 212.78抵抗2 211.92抵抗1 210.52ピボット 209.66支持1 208.26支持2 207.40ロ&#1254