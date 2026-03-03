東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.77高値9.80安値9.66 9.97ハイブレイク 9.88抵抗2 9.83抵抗1 9.74ピボット 9.69支持1 9.60支持2 9.55ローブレイク シンガポールドル円 終値123.54高値123.80安値122.68 125.12ハイブレイク 124.46抵抗2 124.00抵抗1 123.34ピボット 122.88支持1 122.22支持2 121.76ローブレイ