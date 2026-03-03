東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.7093高値0.7117安値0.7033 0.7213ハイブレイク 0.7165抵抗2 0.7129抵抗1 0.7081ピボット 0.7045支持1 0.6997支持2 0.6961ローブレイク キーウィドル 終値0.5941高値0.5995安値0.5916 0.6064ハイブレイク 0.6030抵抗2 0.5985抵抗1 0.5951ピボット 0.5906支持1 0.5872