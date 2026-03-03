イランとの攻撃の応酬が激しさを増すイスラエルでは、自宅にシェルターがない人たちが地下駐車場に身を寄せ生活を始めています。【映像】シェルター代わりとなっている駐車場（実際の映像）松本拓也リポート「ここは地下4階まである駐車場ですが、上の階には結構車がいっぱいあります。昼間でも車が停まっているが、下の階に降りていくと空きスペースもある。いまは自宅にシェルターがない人たちが身を寄せる場所になっている」