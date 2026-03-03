イランのIAEA＝国際原子力機関の担当大使は、アメリカとイスラエルが、イラン中部ナタンズにある核施設を1日に攻撃したと主張しました。【映像】「彼らの主張は大うそだ」（イラン・IAEA担当大使）イラン・ナジャフィIAEA担当大使「アメリカとイスラエルが再び、イランの平和的で、IAEAの保障措置下にある核関連施設を攻撃した。イランが核兵器を開発しようとしているという彼らの主張は大うそだ」イランのIAEA担当大使は2日、