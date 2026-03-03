昨年限りで米MLSのシンシナティを退団した元日本代表FW久保裕也（32）が3日、現役引退を発表した。英語と日本語でメッセージを投稿した久保は「熟考の末、プロサッカー選手としてのキャリアに一区切りをつける決断をしました」と報告。「これまで日本、ヨーロッパ、そしてアメリカでプレーする中で、本当にたくさんの出会いと経験に恵まれました。関わってくださったすべてのクラブ、仲間、監督・スタッフの皆さん、そしてど