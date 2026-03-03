今回は、先輩面するママに、オムツなし育児を押し付けられたエピソードを紹介します。「トイトレは生後3か月からよ」と言われても…「近所のベビーサークルに、生後半年の子どもと、たまに参加しているのですが、そのベビーサークルを運営するMさんというママが正直苦手です。Mさんの育児のモットーは『自然派』だそうで、いつも『オムツは毒よ！』『トイトレは生後3か月からよ』と言ってくるんです。また離乳食についても『ベビー