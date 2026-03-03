3月3日（火）の『ロンドンハーツ』では、「飲み会顔出し戦士・何時でも行くんジャードキュメント96時間」が放送される。今回は、先週に引き続き、“いつでもどこでも何時でも！”とにかく飲み会に顔を出すという芸人たち…なぜそこまでして参加するのか、芸人同士の飲みの日々に密着する。スタジオには、芝大輔（モグライダー）、お見送り芸人しんいち、信子（ぱーてぃーちゃん）、伊藤俊介（オズワルド）、高野正成（きしたかの