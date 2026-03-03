２日の米株式市場では、ＮＹダウが前週末比７３．１４ドル安の４万８９０４．７８ドルと続落した。米国とイスラエルがイランに対する軍事攻撃を開始し投資家のリスク回避姿勢が広がるなか、ＮＹダウの下げ幅は一時６００ドルに迫った。だが攻撃事態は想定内との受け止めもあって、売り一巡後は下げ幅を縮小。ナスダック総合株価指数はプラス圏で終了した。 ホーム・デポ＜HD＞やプロクター・アンド・ギャンブル