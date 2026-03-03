大阪3月限ナイトセッション 日経225先物57690-310 （-0.53％） TOPIX先物3844.0-50.0 （-1.28％） シカゴ日経平均先物57690-310 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 2日の米国市場は、NYダウが下落した一方で、 S＆P500、ナスダックは上昇。中東情勢の緊迫化を受け売りが先行し、NYダウの下落幅は600ドルに迫る場面もあった。ただし、地政学リスクが相場に与える影響は長続きしないとの過去の