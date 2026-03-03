日本テレビ系 ドラマDEEP「多すぎる恋と殺人」が4月6日（月）スタート！毎週月曜 24時24分〜24時54分放送。TVer・Huluにて毎話放送後配信開始。2026年4月からドラマDEEPは月曜深夜に引越しして、ますますパワーアップ。大人の女性をターゲットに、深夜だからこそ描けるディープな人間模様や緊迫するサスペンスをテーマにしたドラマDEEP。「夫婦が壊れるとき」、「いきなり婚」、「完全不倫 ― 隠す美学、暴く覚悟 ―」など話題作を