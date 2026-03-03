NHK「おとうさんといっしょ」で「うたのおねえさん」としても活躍中の女優の竹内夢（26）が3日までに自身のインスタグラムを更新。超大物俳優との2ショットが話題を呼んでいる。「大先輩の舘ひろしさんが、ミュージカルの出演祝いにお食事へ連れていってくださいました」と書き出した竹内。俳優・館ひろしとの2ショットをアップした。竹内は舘が設立した芸能プロダクション「舘プロ」に所属し、数々の舞台を経験、今回もヒロ