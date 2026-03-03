イランへの攻撃をめぐり、アメリカのルビオ国務長官はアメリカ軍による最も大きな攻撃が今後行われると明らかにしました。アメリカ ルビオ国務長官「作戦の詳細は明かせませんが、米軍による最も強力な攻撃はこれから行われます。イランにこれまで以上に厳しい制裁が加えられるでしょう」ルビオ国務長官は2日、アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃について、「目的は弾道ミサイルの能力と海軍力の破壊」だとしたうえで