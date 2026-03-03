ウクライナのゼレンスキー大統領は、緊迫化する中東情勢の影響で、次のロシアとアメリカとの3者協議の開催地が確定できない状況にあると明らかにしました。ゼレンスキー大統領は2日、記者団に対しロシアとの和平計画を話し合うアメリカも交えた3者協議について、今週、UAE=アラブ首長国連邦の首都アブダビでの開催が検討されていたと話しました。ところが、「現在の軍事行動の影響で、アブダビで開催されるとは断言できない」と述