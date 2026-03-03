広島市は２日、広島・秋山翔吾外野手（３７）が社会貢献活動を行うことを発表した。広島市母子寡婦福祉連合会、および広島県ひとり親家庭等福祉連合会を通じ、会員の親子をマツダスタジアムでの公式戦４試合に合計１２０人を招待する。西武時代から行い、広島移籍後は４度目となる。秋山は広島市を通じ、「皆さんの記憶に残るような１日になるよう準備をしてお待ちしています。思い出に残る親子の時間をマツダスタジアムで過ご