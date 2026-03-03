1月の有効求人倍率は1.18倍で、前の月を0.02ポイント下回りました。有効求人倍率は、仕事を求めている人1人に対し何人の求人があるかを示すもので、1月の有効求人倍率は1.18倍で、前の月を0.02ポイント下回りました。新規求人を産業別にみると、前の年の同じ月に比べて「教育・学習支援業」が4.3％増加した一方、「宿泊業、飲食サービス業」が13.8％、「卸売業、小売業」が11.6％減りました。厚生労働省は、「宿泊業、飲食サービス