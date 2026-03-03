アメリカのトランプ大統領は、「私がオバマのイラン核合意を破棄していなかったら、イランは3年前に核兵器を保有していただろう」と主張しました。トランプ大統領は2日、自身のSNSで「イラン核合意」について、「我々がこれまでに結んだ中で最も危険な取引だ」と決めつけ、「バラク・フセイン・オバマと眠そうなジョー・バイデンに責任がある」と書き込みました。「イラン核合意」は核開発を制限する見返りに制裁を緩和するもので