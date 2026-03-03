森カンナが、4月6日スタートのドラマ『多すぎる恋と殺人』（日本テレビ系／毎週月曜24時24分）で、連続ドラマ単独初主演を務めることが決定した。【写真】森カンナ、加藤史帆の照れがちな一面に「かわいいよね」「あやひろ夏祭り」の様子大人の女性をターゲットに、深夜だからこそ描けるディープな人間模様や緊迫感あふれるサスペンスをテーマにした「ドラマDEEP」。『夫婦が壊れるとき』『いきなり婚』『完全不倫』など話題