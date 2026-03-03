オリックスとの強化試合野球日本代表「侍ジャパン」は2日、オリックスとの強化試合（京セラドーム）に3-4で敗れた。この日からドジャースの山本由伸投手がチームに合流。2023年まで在籍した古巣に凱旋すると、大きな歓声で出迎えられた。ワールドシリーズ（WS）MVPに輝くなどメジャーを代表する投手にまで登りつめたが、かつての相棒は変わらぬ印象を口にした。慣れ親しんだ球場で、黙々と汗を流した。小脇にはお馴染みのやり