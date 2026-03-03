第57代横綱だった三重ノ海の孫で、ロシア人とのハーフのモデル嵐翔真(19)が3日までに、自身のインスタグラムを更新。「デジカメってなんかいいよねぇぇ昭和みたいで」で雰囲気抜群の写真をアップした。 【写真】「昭和の色男」にドキッ♡嵐翔真がエモすぎる 嵐は粗い画質の白黒写真で正面を見据えている写真をアップ。全体がぼやけたような、いかにも昭和を感じさせる写真となった。 そんなレトロな雰囲気の写