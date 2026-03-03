広島・林晃汰内野手（２５）が２日、全体練習終了後、居残りで４０分間、打撃練習を行った。前日１日の楽天戦では、「５番・ＤＨ」でスタメン出場したが、２打席凡退後に交代を告げられた。「悔しかった」。１軍生き残りへ、自らの形を取り戻すため振り込んだ。「実戦に入ってきて、投手にしっかり対応できていない」。現状をこう振り返った。特打で意識したのが、球の見方だ。自身の感覚と、実際の見え方に差異が生じているた