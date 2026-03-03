「真面目な話」と前置き発言お笑いタレントの有吉弘行さんが、2026年3月1日放送の『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』（JFNC）で、アメリカとイスラエルによるイラン攻撃を受け、ホルムズ海峡が封鎖されるのではないかと危機感を語りました。【こりゃ困る…】これが、ホルムズ海峡の位置です（画像）この日の番組では、「建物の話」というテーマでリスナーから投稿を募っていました。それに関連して有吉さんは、「いや、真面