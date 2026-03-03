ダイソーをパトロール中にリビンググッズ売り場で見つけたこちらの商品。￥110（税込）のプチプラマットですが、これが想像以上に優秀だったのでご紹介させてください！クッション性のあるシンプルなマットですが、吸水性バツグンで手洗いも可能。キッチンや玄関はもちろん、バスマットとしても活躍するアイテムですよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：洗えるパイルマット（吸水）価格：￥110（税込）サイズ（約）：35cm