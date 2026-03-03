旅行やスパに行く際にあると便利な、メッシュ素材の袋。特に、衣類やバスタオルが入れられる大きめサイズだと、よりいいですよね。なんとダイソーに、バスタオルが余裕で入る大容量サイズのメッシュ巾着バッグがありました！しかも洗えるので帰宅後の片付けも楽。通気性が良く乾かしやすいので、扱いやすいですよ◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：メッシュ巾着バッグ価格：￥110（税込）サイズ（約）：26cm×33cm販売シ