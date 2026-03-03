うどんチェーン『丸亀製麺』から期間限定の春メニューが登場する。2026年3月3日から売り出されるのは、「こく旨 豚玉ぶっかけうどん」と「山盛りあさりうどん」など4商品。春の心に寄りそうあたたかいうどんとは、いったいどんなメニューなのか。春仕込み、手づくり・できたての味でココロを元気に！環境が変化する人が多い春の季節。不安な気持ちを抱えている人も多いでしょう。『丸亀製麺』はそんな新生活へのココロの準備を支え