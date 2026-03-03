いま、静かに、しかし確実に再生回数を伸ばし続けているYouTuberが87歳の重吉さんだ。「重吉ちゃんねる」の登録者数は3月2日現在で約11万人を記録している。【写真】3歳の子供が毎日見ているという「重吉ちゃんねる」の人気動画冬至の動画が100万回再生派手なテロップも、過激な企画もない。それでも若い世代を中心に支持を集め、“令和の癒やしアイコン”として存在感を放っている。中でも話題になったのが、冬至の風習を語