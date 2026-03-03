神戸市北区の阪神高速北神戸線で乗用車とトラックが正面衝突した事故で、兵庫県警高速隊は3日、トラックを運転していた男性（70）＝同市＝が死亡したと発表した。死因は捜査中。同隊によると、トラックのドライブレコーダーには乗用車が逆走する様子が写っていた。事故は1日午前3時ごろ発生。乗用車は60代ぐらいの女性が運転していた。男性と女性はどちらも意識不明の状態で病院に搬送された。