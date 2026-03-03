俳優の高橋一生が、4月スタートのテレビ朝日の新ドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』(毎週火曜21:00〜21:54)で主演を務めることが、わかった。テレビ朝日『リボーン 〜最後のヒーロー〜』同作は、『ショムニ』シリーズや『ウォーターボーイズ』シリーズ、『華麗なる一族』などを手掛けた橋本裕志が脚本を手掛けた“転生ヒューマンドラマ”。主演を務めるのは、テレビ朝日系ゴールデン帯連続ドラマでは初主演となる高橋。上層社