新米5kgで1万5000円。スーパーの約3倍の値段でも完売するコメの作り手が、新潟・南魚沼にいる。関農園5代目の関智晴さん（40歳）は、かつて「農業は継ぎたくなかった」元プロスノーボーダーだ。儲からないと言われ続けたコメ作りで、なぜ高値でも売れる一粒を生み出せるようになったのか。フリーライターの川内イオさんが迫った――。筆者撮影関農園5代目の関智晴さん - 筆者撮影■元プロスノーボーダーがコメ業界を切り拓く新米5