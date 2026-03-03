2023年3月、マイアミのローンデポ・パーク。9回2アウト、泥だらけのユニフォームを身にまとうストッパー・大谷翔平が、アメリカ代表の主将マイク・トラウトから空振り三振を奪ったあの瞬間。あれは単なる優勝決定のシーンではなく、野球史における「映画を超えた結末」として我々の脳裏に焼き付いている。あれから3年。再びあの熱狂が帰ってくる。今回のWBCでも、世界中の野球ファンが「もし実現したら脳汁が出る」ようなドリーム