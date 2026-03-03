女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は3日、第107回が放送され、ミュージシャンでタレントのDAIGO（47）が医師・薮井役でゲスト出演。朝ドラ初出演を果たした。NHK大河ドラマ初出演を飾った「豊臣兄弟！」初回（1月4日）に続く“サプライズ出演”で、異例の形で国民的2大ドラマ枠を制覇。「ばけばけ」には妻で女優の北川景子（39）も出演して