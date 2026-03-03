俳優の桜井日奈子が主演、いまおかしんじが監督を務めた映画『死神バーバー』が完成し、初夏に東京・新宿武蔵野館ほかで公開されることが決まった。あわせて、主題歌はシンガーソングライターのFurui Rihoによる書き下ろしの新曲「太陽になれたら」と発表された。【画像】主題歌を担当するFurui Rihoいまおか監督は『れいこいるか』や脚本作『まなみ100%』『化け猫あんずちゃん』などで高い評価を得てきたベテラン。本作は、死