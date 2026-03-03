3日（火）の関東は雪の降る寒さで、平地でも積雪の可能性があります。【3日（火）の天気】低気圧が西日本の南岸を東へ進んでいます。西日本〜東日本の広い範囲で雨が降り、西日本では雨や風の強まっているところがあります。低気圧が寒気を引き込んでいるため、関東甲信の山沿いでは雪の降っているところがあります。日中も冷たい雨や雪が降り、関東の山では大雪になるおそれがあります。関東北部の平地や東京・多摩地方でもうっす