物価高を乗り切るため、スーパーで1円単位の節約を徹底していたサプ里さん（仮名・62歳）。しかし、終わりの見えない我慢の連続が、金銭感覚を思わぬ方向へ狂わせます。「家族に迷惑をかけないための健康投資」という大義名分を得たことで、休日のネット通販で似たような高額サプリの定期コースを次々と契約。節約の重圧が引き起こす「自己正当化」と、衝動買いの負のループに陥った主婦の事例を紹介します。1円を削る日常と、募っ