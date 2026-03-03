3月1日付の男子世界ランキングが発表された。〈連続写真〉“超”フックグリップで飛ばす！ 金谷拓実の1Wスイング米国男子ツアー「コグニザントクラシック」は、ニコラス・エチャバリア（コロンビア）がツアー通算3勝目を挙げ、ランキングは59位から34位へとアップ。今季自己最高17位で大会を終えた金谷拓実は、126位から123位に順位を上げた。同大会に出なかった松山英樹と久常涼は、それぞれ12位と64位にいる。日本勢3番手以下は