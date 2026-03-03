【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：48,904.78 ▼73.14（3/2）NASDAQ：22,748.86 △80.65（3/2） 1.概況 米国市場は高安まちまちとなりました。先週末に続き、中東情勢の緊迫化が株式市場の重荷となりました。一方で、ハイテク株を中心に買いが入るなど、売り一巡後には下げ渋り、ナスダック総合株価指数やS＆P500株価指数は底堅い値動きとなりました。ダウ平均は183ドル安の48,794ドルで取引を