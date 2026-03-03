元「モーニング娘。」で歌手の高橋愛（39）が3日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。コーヒーの絵文字を添えた高橋。カフェでの優雅なオフショットをアップした。金髪が似合う黒いジャケットにサングラスを合わせ、映画の登場人物のような雰囲気。ファンからは「お洒落すぎる」「俳優みたいでかっこいいです」「愛ちゃんかわいいです！」などのコメントが寄せられた。