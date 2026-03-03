【モデルプレス＝2026/03/03】日本テレビでは、月曜プラチナイトドラマDEEPにて「多すぎる恋と殺人」を放送決定（4月6日スタート／毎週月曜24時24分〜24時54分放送／TVer・Huluで毎話放送後配信開始）。女優の森カンナが、連続ドラマ単独初主演を務める。【写真】森カンナ、28歳美人女優とのベッドシーン◆「ドラマDEEP」月曜深夜にお引越し大人の女性をターゲットに、深夜だからこそ描けるディープな人間模様や緊迫するサスペンス